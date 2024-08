Las 4 misteriosas desapariciones de adultos mayores en la Región Valparaíso: Tienen un punto en común - Chilevisión

Desde hace aproximadamente un año, han sido al menos cuatro adultos mayores cuyos rastros se han perdido en un abrir y cerrar de ojos. A continuación, una recopilación cronológica de estos casos que siguen sin respuestas.

Una seguidilla de enigmáticas desapariciones han ocurrido en la Región de Valparaíso y cuyas víctimas corresponden a adultos mayores que comparten un antecedente en común: Las investigaciones no han arrojado ninguna pista de su paradero.

En Contigo en Directo se realizó una recopilación de al menos cuatro casos reportados desde hace un año y que fueron abordados por el ex PDI Christian Jabbar.

"Cuando una persona desaparece, si no tenemos una línea clara no se puede descartar que pueda haber un asesino serial tratando de esconder la evidencia. Pero en estos momentos no podemos descartar ninguna hipótesis", comentó.

Genaro Faundes: Desaparecido el 12/07/2023

Este pastor evangélico de 69 años desapareció el 12 de julio de 2023, en la comuna de Curauma.

El último rastro que se tuvo de Genaro fue en sector Embalse de la Luz, donde había acudido a pescar con su familia. Según contaron, dijo que se iría al auto y desde entonces nunca más apareció.

Israel Faundes, hijo de Genaro, relató que "mientras mi hermano guardaba las cosas, mi papá se adelanta. Y en ese trayecto, cuando mi hermano y mi sobrino llegan al auto, no lo ven".

Comenta que hubo llamados donde su papá avisaba que regresaría solo a la casa. Pero tras varios meses de pericias, su familia afirma que la señal del celular nunca se movió del lugar.

Marcía Elcira Contreras: Desaparecida el 12/05/2024

Conocido es también el caso de María Elcira Contreras, una mujer de 86 años que desapareció el 12 de mayo en el restaurante del Fundo Las Tórtolas de Limache.

Con una serie de rastreos por la zona, incluso una búsqueda por el canal aledaño al recinto y la revisión de cámaras de seguridad que la posicionaron en el estaionamiento, no hay ninguna respuesta sobre dónde podría estar la adulta mayor.

Carla Hernández, nieta de la mujer, sostuvo que "independiente del delito que haya sido, que pudo haber sido un secuestro, asalto o quizás un cuasi delito, nosotros sospechamos que hay un ocultamiento de ella", insistiendo en la tesis de terceras personas involucradas.

Carlos Mariangel: Desaparecido el 11/07/2024

Este adulto mayor de 67 años fue visto por última vez el 11 de julio en El Tabo, cuando aparentemente salió de su casa sin retorno.

Dejó su teléfono y documentos en el domicilio, haciendo imposible contactarlo.

Kimberlim Mariangel, hija de Carlos, declaró que "lo extraño es que él salió solamente con la llave y con la ropa. Ninguna cámara o vecino lo vio caminar ese día por el condominio".

"A mi papá es como si se lo hubiese tragado la tierra, no hay ningún rastro como, por ejemplo, encontrar sus llaves botadas en el lugar, y se ha hecho una búsqueda amplia en el sector", agregó.

Manuel Gaete: Desaparecido el 16/07/2024

Finalmente, el caso más reciente corresponde a este adulto mayor de 101 años, quien desapareció el 16 de julio en el Cajón de la Magdalenta en Cartagena.

La última vez que fue visto fue en una plantación de árboles de limones, adentrándose hacia una zona más boscosa.

La familia dice haber revisado todo el fundo. Funcionarios de Bomberos y PDI se sumaron a la búsqueda, incluso en pozos bastante profundos, pero hasta ahora no hay ninguna pista.

Natalia Rojas, familiar de Manuel, comentó que "es extraña la desaparición en todo ámbito. Desde que no volvió a su casa... como que se abrió la tierra y lo tragó".

Por su parte, el prefecto Henrik Arguedas, jefe Prefectura San Antonio, señaló que una de las hipótesis es que "pudo haber tenido un accidente. Hay un testigo que lo ve que se aleja del lugar".