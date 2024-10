Hombre que agredió a adulto mayor aseguró ser drogado y no recordar el hecho: “No sabía quién era” - Chilevisión

Rodrigo entregó su versión de los hechos al matinal Contigo en la mañana tras ser acusado de golpear a un adulto mayor en La Florida. "Esa persona que sale en el video no soy yo", aseguró sobre el registro en el que aparece.

El hombre acusado de la brutal golpiza a un adulto mayor en La Florida declaró no recordar nada sobre el hecho y aseguró haber sido drogado con antidepresivos tras asistir a un local.

Rodrigo entregó su versión de los hechos al matinal Contigo en la mañana tras ser acusado de golpear al adulto mayor, quien es cuidador de autos.

Habla hombre que golpeó a adulto mayor

El grave hecho fue captado en imágenes, donde se ve al acusado descontrolado y golpeando en reiteradas oportunidades al cuidador de autos, a quien habría hecho responsable de un robo.

"No recuerdo mucho", comenzó el acusado. "Por relato de terceros que han ido reconstruyendo la historia que me tiene totalmente asumido en un estado nervioso tremendo", continuó.

Tras la golpiza, Rodrigo aseguró que fue a constantar lesiones, hacerse exámenes toxicológicos y que "traté de autodenunciarme en Carabineros".

"Esa persona que sale en el video no soy yo y toda la gente que me conoce lo sabe... no me reconozco en ese estado", sostuvo.

VER MÁS SOBRE LA FLORIDA

"No me puedo acercar a la casa de don Carlos (víctima), lamentablemente, porque de parte de su familia recibí golpes (...) sí me interesa responder y pedirle las disculpas (...) tengo exámenes que demuestan que en mi trago se agregaron antidepresivos", añadió.

En esa línea, aseguró que no toma antidepresivos y que toda esta situación es compleja "porque no solamente agredí a don Carlos, agredí a muchísima más gente durante ese día, no solamente en el local, agredí a mi familia, personal de seguridad, a mi hermano (...) a mi esposa, cuñada, suegra. No sabía quién era".

"Corrí cinco cuadras, a pies pelados, sin acordarme de lo que hice. Corrí de vuelta al local (...) me arranqué de una comisaría, de un servicio de urgencias", fue parte de lo que recordó.

Mira parte de su relato acá