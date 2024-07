Habla concejala de Lo Espejo acusada de vínculo narco tras tenso concejo municipal: “Me vulneraron” - Chilevisión

En la reunión del concejo municipal sostenida durante la mañana de este miércoles, un vecino irrumpió y comenzó a increpar a los presentes a los gritos debido a un reportaje que dejó al descubierto este presunto nexo con narcotraficantes.

Una serie de incidentes se registraron en el concejo municipal de Lo Espejo de este miércoles, durante el debate por los presuntos vínculos de la concejala Carolina Mena con el narcotráfico.

En concreto, una persona ingresó a la sesión para increpar con gritos a las autoridades, interrumpiendo la alocución de la alcaldesa Javiera Reyes.

Esta situación fue abordada por la concejala acusada en conversación con Contigo en la Mañana, aclarando el incidente y reiterando su inocencia en los hechos mencionados.

Contexto

La concejala fue apuntada por presuntos vínculos con sujetos ligados al narcotráfico, arrendándoles una casa en la población José María Caro.

El arrendador en este caso corresponde al comerciante y dirigente deportivo apodado "El Poroto", cuyo nombre real es Héctor Cárdenas. Esta sujeto cuenta con dos condenas por tráfico de drogas y homicidio.

Asimismo se reveló otros eventuales vínculos de la concejala mediante una serie de registros fotográficos donde aparece junto a otras personas con antecedentes por Ley de Drogas.

A raíz de esto, el partido Demócratas señaló que todos los antecedentes fueron entregados al tribunal supremo de la colectividad y que solicitaron la suspensión de la militancia de Carolina Mena.

Defensa de concejala

Posteriormente, este miércoles, la concejala Mena conversó con el matinal de CHV y enfatizó en que "yo no tengo nada de qué tener vergüenza. Se hizo un reportaje bastante dañino y que más que nada a mí me estaban juzgando. Considero que me vulneraron".

"Conozco a todos mis vecinos, conozco a la persona que me arrendó la casa, pero yo no tengo idea de que tengan relación con el narcotráfico. Le dije a la alcaldesa que se haga la investigación, se dirija a Fiscalía o donde tenga que ir, y que se aclare todo esto", complementó.

En cuanto al nexo con "El Poroto", insistió en desconocer sus antecedentes con el narcotráfico y explicó que en realidad ella es conocida de su esposa, Patricia, con quien es amiga de infancia.

Respecto de las fotos donde aparecen otras personas con antecedentes, explicó que una de ellas es Johanna, cuyo nombre real es Hortensia Plaza, y aseguró que no está siendo buscada por la policía ni tiene historial por la Ley de Drogas.

"Ella es mi vecina, yo no voy a dejar de saludar a mis vecinos", expresó la concejala.

Finalmente explicó quién fue la persona que irrumpió en la sesión, afirmando que su intención era "increpar a Canal 13 por haber abierto una herida a su familia del asesinato de su hermano. Yo no venía con ese joven, no lo conozco", cerró.