“Fue Cristián”: Revelan desgarradora reacción de Claudia di Girolamo tras denuncia de su hija - Chilevisión

En las últimas horas se dio a conocer el testimonio de Rafaella di Girolamo, hija de la reconocida actriz, ante el 34° Juzgado del Crimen de Santiago tras interponer una querella contra Campos.

Raffaella di Girolamo reveló la reacción de su madre, Claudia di Girolamo, tras enterarse de los presuntos episodios de abuso sexual de los que acusa al actor Cristián Campos, ex pareja de la actriz.

Este miércoles, se dio a conocer el testimonio de la denunciante ante el magistrado del 34° Juzgado del Crimen de Santiago, Edgardo Gutiérrez.

VER MÁS SOBRE RAFfAELLA DI GIROLAMO

Según consignó un reportaje de T13, las declaraciones de la psicóloga se habrían entregado el pasado 5 de abril, luego de interponer una querella contra Campos.

A lo largo de 10 páginas, Raffaella relató diferentes situaciones en las que habría sido víctima de abuso sexual por parte del ex esposo de su madre.

Raffaella reveló reacción de Claudia di Girolamo

Uno de los episodios relatados ocurrió cuando la denunciante apenas tenía 17 años, época en la que su madre, Claudia, se habría percatado de situaciones extrañas, incluso le prohibió ir al colegio y le impidió salir de la casa.

Ese mismo día, Campos se comunicó con Raffaella para invitarla a tomar un café, a lo cual la joven aceptó con miedo de que su madre descubriera que había salido de la casa.

Situación en la que detalló que el actor “comienza contarme que había tenido una discusión con mi mamá, porque ella estaba molesta por nuestra amistad y nuestra cercanía, por lo que teníamos que tomar distancia”.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Luego, la mujer continuó indicando ante el juez que “no recuerdo si yo le pregunté algo, tampoco cómo nos fuimos y cómo llegamos a la casa, sólo que después yo estaba en mi pieza nerviosa, preocupada y confundida".

"Mi mamá llegó después de su jornada laboral, abrió la puerta de mi pieza, entró muy rápido se me acercó desesperada y me dijo: '¿Qué pasó? ¿Te hizo algo? ¿Qué pasó? ¿Qué te hizo?'”, agregó.

Tras esto, Raffaella siguió su relato argumentando que en ese momento no supo qué responderle a su madre, pero todo cambió cuando la joven le contó a Claudia Di Girolamo lo que había ocurrido con Cristán Campos.

“Cuando develé los hechos a mi madre, esto fue alrededor de los 40 años, ella me dice: ‘Yo encontré a Cristián en tu cama desnudo’", detalló.

En la misma línea, "me explicó que Cristián estaba acostado desnudo a mi lado en mi cama y que en ese momento ella le habló y que trató de despertarme y que me habló, pero yo miré a Cristián, hice un gesto como de asco y seguí durmiendo. También me contó mi mamá que le llamó la atención que la ropa de Cristián estaba doblada en la silla que estaba en la pieza”.

Claudia di Girolamo se entera de la denuncia de Raffaella

Fue durante una cena de Navidad, después de la pandemia, cuando Raffaella tomó la decisión de contarle a su familia sobre lo que habría ocurrido en su infancia.

A través de una carta redactada con la ayuda de dos amigos, la psicóloga le pidió a su mamá que la leyera.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

“Le pedí que leyera la carta entera y que después hablábamos. Ella comenzó a leer la carta entera, yo estaba con una botella de agua y tomaba mucha agua. Trataba de mirarla muy poco, pero a medida que leía la carta, yo notaba en ella, en su cara, que se estaba enojando”, relató.

A pesar de que el texto no llevaba el nombre de Cristián Campos, Raffaella comentó que su madre ya lo sabía cuando terminó de leer la carta: “Me mira y me dice: ‘fue Cristián’, y yo le respondí que sí”. Momento que continuó con un abrazo y lloraron juntas, detalló.