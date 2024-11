Simuló que lavaba la loza: Formalizan a sujeto detenido sorprendido robando en departamento de Iquique - Chilevisión

Carabineros de la Cuarta Comisaría de Cavancha detuvo a un individuo que fue sorprendido robando en un departamento en el sector sur de Iquique.

El sujeto es el protagonista de un video viral grabado por la propietaria del domilicio, que tras volver a su casa después de una jornada de trabajo se encontró la particular escena en su cocina.

El hombre, de nacionalidad colombiana, aparece lavando loza y vistiendo el polerón de su esposo, ante la atónita mirada de la mujer, quien captó el registro.

"Tengo a una persona que entró a mi casa, no sé cómo. Soy de la torre A del departamento 2005 y tengo esta persona lavando la loza y con el polerón de mi esposo, y no sé qué hace acá, no sé como entró", relató la dueña.

Tras esa situación, fueron las mismas personas las que grabaron el registro las que dieron aviso a Carabineros, quienes concurrieron al lugar.

Allí, personal policial detuvo al hombre y encontró una mochila con pertenencias que había sustraído desde el inmueble.

Fue por esta razón que durante la presente jornada el sujeto fue puesto a disposición de los tribunales de justicia a al espera de la formalización por robo en lugar habitado.