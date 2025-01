Familia de fallecido funcionario municipal de Santiago denuncia años de acoso laboral - Chilevisión

El 8 de enero, Juan Martínez, de 31 años, fue encontrado sin vida en su domicilio en Maipú. Trabajaba en el turno nocturno del servicio de aseo del municipio de Santiago y, según relataron sus familiares y amigos, vivía bajo una constante presión y maltrato por parte de un superior.

Días antes de su muerte, Martínez había enviado mensajes a su círculo cercano expresando su angustia y desesperación. En un audio dirigido a su hermana, aseguró que "ya me tiene colapsado”, haciendo referencia a la difícil situación que enfrentaba en su trabajo.

El caso ha reabierto el debate sobre la salud mental en el trabajo y ha dado impulso a la discusión sobre la Ley Karin, que busca endurecer sanciones contra el maltrato laboral y también provocó que la munipalidad de Santiago abrió una investigación de oficio.

Los audios que evidenciaría su angustia

Días antes de su fallecimiento, Juan Martínez envió mensajes de voz a su hermana y amigos expresando su desesperación.

En uno de ellos, habría dicho: “Tengo un problema con un coordinador, jefe de la pega de noche. Ya me tiene colapsado”. Haciendo referencia al estrés y hostigamiento que vivía en su trabajo.

"Me está hostigando, no me deja trabajar tranquilo". Estos audios han sido clave para su familia en alertar que su muerte pudo haber sido evitada.

Ley Karin

Este caso ha reactivado el debate sobre la necesidad de regulaciones más estrictas contra el acoso en el ambiente laboral. Actualmente, la Ley Karin es una iniciativa que busca establecer sanciones más duras para empleadores que permitan o fomenten ambientes de maltrato en sus instituciones.

El caso de Juan Martínez se suma a una serie de denuncias sobre la precarización y el abuso en el sector público, especialmente en áreas de trabajo expuestas a jefaturas autoritarias y sin fiscalización adecuada.