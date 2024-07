“Se ha hablado de romance“: Familia de María Elcira descartó teoría de posible escape de adulta mayor - Chilevisión

La nieta de la adulta mayor desaparecida despejó dudas en torno a la vida amorosa de María Elcira y la posibilidad de un escape, lo cual fue completamente descartado.

Natalia Hernández, nieta de María Elcira se refirió recientemente sobre la suposición de un romance de la adulta mayor que desapareció el Limache el pasado 12 de mayo.

Tras ser consultada en el matinal Mucho Gusto sobre si existió alguna conversación extraña previo a que se le perdiera el rastro y sobre un supuesto romance, Natalia entregó su aclaración al respecto.

“No hay nada que llamó la atención, (solo había) llamados con amigas o entre en la familia, nada que nosotros desconozcamos”, comenzó precisando la nieta de la adulta mayor.

En esa línea, Natalia también hizo mención al supuesto romance, el que descartó completamente: “Se ha hablado también de romance, que se puede haber ido con otra persona, pero eso es algo que yo personalmente lo descarto porque ella siempre se negó a rehacer su vida amorosa, porque ella sufrió mucho con la enfermedad de abuelito”, indicó.

“Ella lo tenía que cuidar, casi todos los fines de semana viajábamos a Chillán porque mi abuelo tenía una diabetes severa que al final lo llevó al fallecimiento (…) ella no quería pasar por lo mismo”, complementó Natalia.

“Yo estoy bien en mi casa“

También la joven reveló que incluso le presentaron a un vecino para que volviera a rehacer su vida amorosa, a lo cual María Elcira se negó de acuerdo al testimonio.

“Nosotros en un minuto le quisimos presentar a un vecino que vivía al frente de la casa. Ella lo conoció y después me hizo el comentario ‘yo no estoy para cuidar viejos, para una amistad, sí. Yo estoy bien en mi casa, no necesito rehacer mi vida amorosa’”, desclasificó.

“Ella siempre se negó a esa posibilidad, y nosotros cuando revisamos su celular vimos también que así era, no vimos ningún chat extraño de que ella pudiese, a lo mejor, ponerse de acuerdo con alguien para escaparse ese día, porque también se habló de esa teoría”, agregó.

Finalmente, la nieta de María Elcira concluyó revelando una conversación previa a su desaparición: “Incluso el día anterior habló con su hermano y le contaba que ella en estos momentos de su vida estaba tranquila, era atendida y no tenía que preocuparse de otras cosas, como en su momento que tenía que preocuparse de los gastos de mi abuelo”.