Estudiante de 15 años fue encontrada con vida a una semana de su desaparición: “Está físicamente bien” - Chilevisión

La información de su hallazgo fue dada a conocer por la Municipalidad de La Cisterna, asegurando que la adolescente ya se pudo reencontrar con su madre.

A más de una semana de su desaparición, fue encontrada con vida la estudiante de 15 años cuyo rastro se había perdido en La Cisterna.

La menor de edad de iniciales D. Z. C. había sido vista por última vez el pasado 12 de junio, cuando inició su camino en dirección al colegio. Sin embargo, sus padres fueron alertados por la llamada dde una compañera, quien les indicó que la adolescente no llegó a clases.

Pero a varios días del hecho, el municipio de La Cisterna confirmó que, según información de Carabineros, la estudiante fue encontrada con vida durante la noche del jueves.

"Luego de verificar que está físicamente bien gracias a examen de constatación de lesiones, fue entregada a su madre. ¡Gracias a todas y todos quienes ayudaron a difundir esta búsqueda!”, indicaron a través de X.

Antecedentes de la desaparición

Cabe recordar que la alerta del caso se remonta al pasado miércoles 12 de junio cuando una compañera de curso de la menor de edad llamó a su madre para avisarle que no había llegado al colegio.

Así la familia realizó una desesperada búsqueda para dar con su paradero.

"Llevaba dos semanas yéndose sola y ella siempre me iba mensajeando, diciéndome en qué parte iba. Pierdo el rastro de ella a las 08:26 horas", fue la declaración de Francisca, madre de la niña, en Meganoticias.

Luego de recibir el llamado de la compañera, Francisca expuso que "altiro le empecé a enviar mensajes. Hasta las 08:33 horas ella me recibió los mensajes, dos tickets, pero no me respondió ninguno", agregó.

La investigación del caso fue tomada por la Policía de Investigaciones. En esa materia, la madre de la adolescente contó que estaban a la espera del rastreo de su teléfono y la señal de su última ubicación.