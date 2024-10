Equipo de candidato del Partido Republicano es acusado de vandalizar sitio de memoria en Ñuñoa - Chilevisión

Carlos Vega Cifuentes, aspirante a concejal por esa comuna, se refirió a la denuncia en redes sociales y aunque afirmó no ser el responsable, pidió disculpas "si alguien de su equipo hizo algo".

un acto de vandalismo que afectó el pasado 30 de septiembre al memorial ubicado en la comuna de La Fundación Casa Memoria José Domingo Cañas denunció esta jornada ubicado en la comuna de Ñuñoa Según denunciaron en un comunicado, "una pareja identificada con chaquetas celestes del Partido Republicano destruyó imágenes de detenidos desaparecidos, pisoteó las fotografías de las víctimas y arrasó con la instalación". Todo esto, acusaron, mientras "reían y se fotografiaban, mostrando una completa falta de respeto por la memoria y el dolor de los familiares". "Este hecho no solo constituye una agresión directa a un lugar de memoria, que representa la lucha por los derechos humanos en Chile, sino que también revictimiza a los familiares de las víctimas y a quienes trabajamos en la preservación de la memoria histórica", precisaron. Y aunque no incluyeron nombres, durante las últimas horas comenzó a circular en redes sociales que el autor del hecho habría sido Carlos Vega Cifuentes, candidato a concejal por esa comuna, quien se pronunció esta tarde respecto a tales acusaciones. Candidato negó acusación y pidió disculpas a nombre de su equipo Mediante una historia de Instagram, Vega Cifuentes señaló que "me están llegando amenazas sobre destrucción de memorial de los DD.HH.", confirmando que un día pasó por fuera de la fundación porque "no conocía el lugar y le pareció curioso". Sin embargo, puntualizó que "mis manos no tocaron nada de ese lugar ni el material que estaba fuera de eso, estoy seguro y tranquilo", manifestó en la red social.

"Me acerqué a hacer un video del lugar mostrandolo porque no lo conocía, para que supieran de que existía, el cual no mandé porque estaba con música y no se escuchaba nada", aclaró también.

Finalmente, expresó: "Si alguien de mi equipo hizo algo pido disculpas de ante mano, no tengo intención de pasar por ese sector nuevamente porque no me interesan los conflictos".