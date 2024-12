Cadem: Evelyn Matthei ganaría en todos los escenarios de una segunda vuelta presidencial - Chilevisión

La ex alcaldesa de Providencia superaría a la ex presidenta Michelle Bachelet por 16 puntos en un eventual balotaje.

De cara a las elecciones presidenciales 2025 y a una semana de las elecciones de gobernadores, este domingo se publicaron nuevos resultados de la encuesta Plaza Pública Cadem, los cuales indicarían que Evelyn Matthei ganaría en todos los escenarios de una segunda vuelta.

primera con un 22%, con una baja de 2 puntos respecto al pasado 15 de noviembre. Seguida por En cuanto a preferencias, arrojaron que la ex alcaldesa se mantiene, con una baja de 2 puntos respecto al pasado 15 de noviembre. Seguida por José Antonio Kast con un 14% y Michelle Bachelet con un 6%.

Resultados ante una eventual segunda vuelta

De acuerdo al sondeo, Evelyn Matthei se impondría en una segunda vuelta electoral ante cualquier rival y en cualquier escenario.

Supera a la ex presidenta Bachelet por 16 puntos (50% vs 34%), a José Antonio Kast por 27 puntos (54% vs 27%), a Claudio Orrego por 22 puntos (53% vs 21%), a Carolina Tohá por 36 puntos (59% vs 23%), a Tomás Vodanovic por 39 puntos (59% vs 20%), a Marco Enríquez Ominami también por 39 puntos (60% vs 21%) y a Vlado Mirosevic por 46 puntos (62% vs 16%).

Evaluación presidencial

Con respecto a la gestión del presidente Boric, la aprobación subió 3 puntos, llegando a un 29%; mientras que la desaprobación bajó 4 puntos, quedando en un 63%.

Por otro lado, los hitos considerados más positivos de este gobierno son: