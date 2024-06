Baja participación y pocas sorpresas marcan unas discretas elecciones primarias 2024 - Chilevisión

El conteo de votos se realizó con bastante fluidez debido al bajo número de ciudadanos que acudió a las urnas. En total participaron cerca de 300 mil personas, de un universo de casi 5 millones.

Este domingo se llevaron a cabo las elecciones primarias en diversas comunas del país, las cuales definieron a parte de las cartas que disputarán los comicios municipales del próximo 27 de octubre.

La baja participación fue la tónica de la jornada: de un universo de 4.844.600 personas habilitadas para votar, cerca de 300 mil ciudadanos acudieron a las urnas, en un porcentaje que equivale a cerca del 6% del total.

“No tenemos una estimación, pero es muy variable. Depende de la convocatoria que tenga cada partido, lo reñida que sea la competencia y el interés que tenga la ciudadanía”, había comentado el presidente del organismo, Andrés Tagle.

Jornada expedita y con pocas sorpresas

El proceso electoral se realizó de forma más bien expedita y tuvo pocas sorpresas. Una vez cerradas las mesas ocurrió un reñido minuto a minuto en Lo Barnechea, del cual resultó vencedor el candidato de Renovación Nacional, Felipe Alessandri.

"Reconcer y agradecer a Carlos Ward que vino con su señora y su familia a entregarme el apoyo. Esos son gestos que el país está esperando, un Chile Vamos unido", expresó a CHV Noticias.

En Valparaíso, la carta de Convergencia Social, Camila Nieto, se coronó como la carta del oficialismo y se enfrentará en octubre con la candidata del alcalde Jorge Sharp, Carla Meyer, quien se desempeña como directora de la Dirección de Desarrollo Comunal.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

El recado de Karla Rubilar a Felipe Ossandón, su posible contrincante

En uno de los resultados que más atención generó, la independiente Karla Rubilar arrasó en Puente Alto y se transformó en la opción de Chile Vamos para llegar a la alcaldía con 18.155 votos, equivalentes al 88.73%.

Con este resultado, la ex ministra de Desarrollo Social y de la Segegob del ex presidente Sebastián Piñera buscará ser la sucesora de Germán Codina en una disputa que asumirá con el actual concejal Felipe Ossandón, quien no se inscribió en la primaria.

"Si alguien de los nuestros determina competir por fuera generándonos un daño, quiero decirle que estamos completamente preparados para competir con él por fuera y defender el legado del alcalde Codina", comentó tras conocer los resultados.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Revive aquí lo que fue el minuto a minuto: