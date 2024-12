“Él es un abusador sexual”: Habla abogada que denunció a concejal de La Granja hace más de un año - Chilevisión

Una denuncia por abuso sexual fue presentada en contra de un concejal de la comuna de La Granja, quien fue captado por las cámaras de seguridad besando a la fuerza a una funcionaria de la municipalidad.

Pese a que la denuncia contra José Luis Pavéz fue presentada hace más de un año, todavía no hay formalización de cargos.

Concejal de La Granja denunciado por abuso sexual

Las imágenes son evidentes y muestran a Pavéz mientras se acerca a la mujer, quien estaba sentada, para darle un beso. En el registro, se ve el rechazo que provoca el acto.

"Yo lo increpo y como él no se quería ir se ríe y me dice 'fue simplemente un beso', aminorando la situación. Yo le insisto que se vaya", contó la abogada a Contigo en la Mañana.

En esa línea, reconoció que "tuve que la suerte que esa misma semana me habían puesto una cámara en la oficina (...) él, cuando me violenta, porque me dio un beso a la fuerza, me introdujo la lengua".

El abuso ocurrió el 28 de noviembre de 2023, mientras la abogada estaba realizando sus funciones administrativas.

Tras la denuncia, desde la Fiscalía Sur anunciaron que están a la espera de llevarlo a un juicio oral.

Desde la municipalidad, en tanto, iniciaron un sumario de investigación administrativo en el que se concluyó que no se podía destituir a Pavéz del concejo por ser una autoridad electa.

La denunciante, finalmente, aseguró que "yo busco condena, necesito que él no pueda ejercer durante más de cinco años cargos públicos. Él es un abusador sexual".