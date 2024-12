El desgarrador relato de hija de mujer fallecida en atropello: “Nadie merece morir así” - Chilevisión

El siniestro se produjo en la intersección de las calles San Martín y Moneda durante la tarde de este jueves, dejando a una adulta mayor fallecida. El sujeto implicado quedó en prisión preventiva y la familia buscará que se aplique la Ley Emilia.

Este jueves, una mujer de 73 años murió tras ser atropellada en medio de un confuso incidente que tuvo lugar en la intersección de las calles San Martín y Moneda en la comuna de Santiago.

La víctima fatal fue impactada por un vehículo que, a su vez, había sido chocado por otro automóvil que se habría visto envuelto en una discusión vial y no respetó una luz roja en la concurrida arteria capitalina.

VER MÁS DE NACIONAL

En conversación con Contigo en Directo, Patricia, hija de la adulta mayor que perdió la vida, compartió su desgarrador relato sobre los hechos y cómo ocurrió el accidente, que ella tildó como "una cadena de infortunios".

"Es muy injusto nadie merece morir así, nadie merece perder a sus familias así. (...) Hay mucha gente detrás de esto, que está sufriendo, que la va a echar de menos. Nadie se imagina una cosa así", relató de entrada, manifestado su incredulidad por el siniestro.

El conductor que habría causado el incidente se entregó cinco horas después en la Tercera Comisaría, momento en el que se dieron a conocer nuevos antecedentes al respecto: tenía una orden de detención vigente hace 9 años, manejaba bajo los efectos de la marihuana y no tenía licencia de conducir.

Sobre eso, la hija de la víctima realizó sus descargos señalando que el accidente se produjo por "malas decisiones". "Por no hacerse cargo (...) No hablar con él (otro conductor) y no llegar a acuerdo huyó, salió corriendo, choca este otro vehículo que no tenía ninguna culpa y a la vuelta agarra a mi mamá de lleno".

"Iba del brazo de mi hermano más encima, salió a caminar, caminar era parte de su rutina, de hecho iban a comprar pan. En cosa de segundos cambió todo", lamentó.

La justicia determinó que el sujeto quede en prisión preventiva mientras dure la investigación, mientras que desde la familia afirmaron que buscarán asesorarse con un abogado buscando que se aplique la Ley Emilia en la causa.