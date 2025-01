Joven fingió ser abogada para preguntar por amigo ante la PDI: Va en tercero de Derecho - Chilevisión

La acusada se encuentra cursando tercer año de universidad y su engaño por representar legalmente a un sujeto es considerado como un delito por usurpación de funciones.

Una estudiante universitaria fue detenida tras hacerse pasar por abogada para defender a un sujeto en Viña del Mar.

El delito de usurpación de funciones quedó al descubierto luego de que la supuesta defensora acudiera directamente a la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de la PDI para preguntar por una persona, pero se negara a firmar un documento.

¿Qué se sabe sobre la detenida?

De acuerdo con personal de la Policía de Investigaciones, la detenida, mayor de edad y de nacionalidad chilena, se presentó ante la PDI como la representante legal de un imputado, quien debía declarar.

No obstante, "al momento de realizar la firma del documento, ella señaló no poder firmarlo, ya que aún no juramentaba en la corte", precisó el jefe de la Bicrim de Viña del Mar, subprefecto Sergio Gutiérrez.

Ante este insólito caso, los mismos funcionarios del lugar procedieron a detener esta joven por el delito flagrante de usurpación de funciones, ya que esta todavía cursa tercer año de universidad, por lo que puesta a disposición del Tribunal de Garantía correspondiente.