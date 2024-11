“¿Cuál es la ley tuya?”: El áspero diálogo entre Arturo Vidal y Carabinero durante control de identidad - Chilevisión

La mañana de este lunes, Fiscalía confirmó una denuncia que involucra a jugadores del club Colo Colo por una presunta agresión sexual. En ese contexto, Arturo Vidal protagonizó un tenso control de identidad.

El hecho ocurrió en el bar Mía, en la comuna de Vitacura, durante horas de la madrugada en donde una mujer acusó haber sido drogada durante la fiesta en la que participaban los deportistas.

A eso de las 5 de la mañana Carabineros llegó al lugar para realizar un control de identidad, momento en que Vidal aparentemente increpa a uno de los funcionarios que le pide su carnet para hacer el respectivo control de identidad.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

El tenso control de identidad a Vidal

En el registro difundido por Contigo en Directo, se aprecia a Arturo Vidal discutiendo con personal policial a raíz del control de identidad.

“Yo no he sido falta de respeto con usted en ningún momento, ni con ninguno de los chiquillos con los que usted anda. Si usted me sigue faltando el respeto, voy a anunciar lo que está pasando por radio y esto va a cambiar completamente”, dice uno de los Carabineros.

En ese momento, el futbolista de Colo Colo interviene con tono desafiante y pregunta: “¿Pero qué significa faltarle el respeto? ¿Pero tú cómo puedes pedir una identidad a alguien que está dentro de una casa?”.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Ante el emplazamiento, el carabinero le aclara que “me lo confiere la ley”. Sin embargo, el deportista no quedó conforme con la explicación e insistió: “¿Qué ley? ¿Cuál es la ley tuya?”.