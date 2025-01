“Una burla”: Critican video de diputado Carlos Meza en el que alude a comunidad LGBTI+ - Chilevisión

El representante del Partido Republicano del distrito 9 de la Región Metropolitana utilizó un "trend" para hablar de cada letra de la sigla. El Movilh condenó el registro.

José Carlos Meza, diputado del Partido Republicano, desató controversia al publicar un polémico video en su cuenta de TikTok en el que hace alusión a la sigla LGBTI+, correspondiente a la diversidad de género y sexual.

En el registro que supera las 20 mil reproducciones el representante del distrito 9 de la Región Metropolitana asegura que "por fin entendí lo que significa LGBTI", para luego bailar la canción Picky de un conocido cantante panameño.

Como parte de un "trend" que se ha hecho viral en dicha red social, el parlamentario utilizó la letra para vincularla con el acrónimo, lo cual muchos usuarios de internet consideraron como una "burla" hacia el colectivo.

En concreto, el fragmento que Meza utiliza dice: “Le digo hola, ella me dice Good, Bye, le digo nena como Tú ya no hay, dice Que tiene novio, pero yo no le creo”.

Movilh califica video de diputado como "una burla"

Las reacciones no tardaron en aparecer y, en conversación con CNN Chile, el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) criticó el registro del diputado publicado hace cinco días en la plataforma.

“Este video podría resultar entretenido, pero su origen lo convierte en algo perjudicial", manifestó la organización, junto con mencionar que Meza ha votado "de forma sistemática" cualquier proyecto de ley a favor de las personas LGBTIQ+.

Junto con lo anterior, el movimiento tildó el comportamiento de la autoridad como "una burla gratuita hacia las diversidades sexuales y de género".

“Resulta doblemente inaceptable al provenir de una autoridad cuyo deber es tratar con respeto a todas las personas de nuestro país”, cerraron.