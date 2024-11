“Completamente incomprensible”: Abogada de denunciante de Monsalve fustigó al gobierno por su actuar en el caso - Chilevisión

María Elena Santibáñez cuestionó el permiso que le dieron en La Moneda al ex subsecretario para viajar al sur e informar a su familia.

Este miércoles y en exclusiva CHV Noticias conversó con el taxista que trasladó a Manuel Monsalve y a su asistente y reveló nuevos antecedentes. El conductor revivió el trayecto de aquella noche de septiembre.

Ahora, la abogada de la denunciante, María Elena Santibáñez, criticó el actuar del gobierno en el caso y la tardía salida del ex subsecretario, quien se mantiene en prisión preventiva en Capitán Yáber.

La representante de la mujer que acusa de violación a Monsalve conversó con radio Cooperativa, donde fue consultada por el permiso que le entregó La Moneda para viajar al sur e informarle a su familia de la denuncia.

Abogada tildó de "incomprensible" decisión del gobierno en Caso Monsalve

"No me gusta mucho el tema político, pero esta es una cuestión objetiva que la diría respecto de cualquier persona. Me parece completamente incomprensible y voy a agregar un elemento que lo hace más incomprensible aún: Uno no puede decir que hay una denuncia y ahí ver qué pasa acá", señaló.

"Uno no puede tener esa reacción respecto a cualquier persona. Lo que es incomprensible es que no es que se hayan enterado que existía una denuncia", agregó.

A pesar de esto, Santibáñez valoró que en la comisión investigadora del caso en la Cámara de Diputados la ministra del interior, Carolina Tohá, reconociera que debieron haber solicitado antes su renuncia.

Denunciante de Monsalve sigue en tratamiento por salud mental

La abogada también aprovechó para afirmar que su representada sigue en tartamiento por salud mental. "Se encuentra atendida por psicólogos y psiquiatras especialistas en trauma, así que afortunadamente está en las mejores manos".