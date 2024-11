El conductor entregó antecedentes desconocidos que permiten reconstruir la secuencia de los hechos que mantienen al ex subsecretario en prisión preventiva en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber.

El taxista que trasladó aquella noche de septiembre a Manuel Monsalve y su asistente, conversó en exclusiva con CHV Noticias y revivió el recorrido por las calles de Santiago Centro que realizó.

El conductor entregó antecedentes desconocidos que permiten reconstruir la secuencia de los hechos que mantienen al ex subsecretario de Interior en prisión preventiva en el Anexo Penitenciario Capitán Yáber.

VER MÁS SOBRE NACIONAL

Taxista afirma que denunciante le pidió ayuda

El conductor comenzó afirmando que en calle San Francisco lo hacen parar, donde estaban al frente, al otro lado. "Ella mete la cabeza por la ventana del taxi, donde me quiere dar un beso y me dice 'ayúdame, no me quiero ir con él'".

"Me descoloqué cuando metió la cabeza por la ventana y luego entró al auto por la ventana. Le dije 'si quieres que te ayude, súbete al auto'. Él (Monsalve) se sube al auto trasero, hablaba nada, solo dio la dirección", agregó.

Luego, afirmó que la denunciante, quien estaba en el asiento delantero, introdujo sus dedos a su boca y vomitó en el taxi. Por eso se tuvieron que detener y el conductor sacó toallas húmedas para ayudarle a limpiarse. Todo ante la atenta mirada de Monsalve, quien no se bajó del vehículo.

Trato de "mi amor" entre ambos

"Después, cuando retomamos la carrera, él seguía atrás sin decir nada. Él estaba en mejor estado que ella, era incómodo el momento y yo trataba de entender qué relación tenían ellos, pero me dieron a entender que sí se conocían y yo no quería meterme en una pelea de pareja. Ahí salen los primeros 'mi amor'. Ella dice 'mi amor', primero y él contesta 'mi amor'", manifestó el taxista.

"Entrando a Teatinos, ella decía que quería que yo los acompaña al hotel. Le decía a él que quería que yo subiera con ellos al hotel, lo dijo como tres veces en el taxi, él no decía nada. Abajo igual le dijo que quería que yo subiera", agregó.

Por último, el conductor afirmó que recién se enteró que era Manuel Monsalve cuando lo llamaron a declarar a la PDI y el caso explotó en la prensa.