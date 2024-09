Chomalí critica corrupción de “personas con poder” en Te Deum: “Han perjudicado a los más pobres” - Chilevisión

El arzobispo Chomalí enfatizó en que "duele que personas con poder en vez de servir a Chile se han servido de Chile.

El arzobispo de Santiago, Fernando Chomalí, llamó este 18 de septiembre a lograr un acuerdo nacional contra la corrupción y la violencia criminal en su mensaje en el Te Deum Ecuménico de Fiestas Patrias, realizado en la Catedral de Santiago.

Con presencia de las autoridades, el representante de la Iglesia Católica habló de los "dolores de nuestro Chile".

"Nadie se siente seguro, nadie puede garantizar que no le harán un portonazo, un turbazo, una encerrona, o que no lo asaltarán. Chile no se acostumbra, y no se acostumbrará, a los descuartizados, los asesinatos a plena luz del día, a la muerte de jóvenes y niños", indicó el arzobispo.

"Chile está escandalizado"

Con la agenda política y noticiosa tomada en gran parte con los casos de corrupción y cohecho derivados del Caso Audios, Chomalí abordó afirmó que "ha sido doloroso para los chilenos ver cómo la corrupción se ha ido enseñoreando de lugares que por su naturaleza debiesen ser intachables".

"El pueblo de Chile está escandalizado al ver tanta avaricia y ansias de poder que no trepidan en sobornar, en valerse del cohecho para lograr sus objetivos, y en el tráfico de influencias", agregó.

Chomalí enfatizó en que "duele que personas con poder en vez de servir a Chile se han servido de Chile y claramente han perjudicado a los más pobres".

En esa línea, pidió que "se piense en la posibilidad de un gran acuerdo nacional donde todos quienes tenemos responsabilidades en el país -públicas y privadas- nos escuchemos y dialoguemos".