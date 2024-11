A sólo horas de que se retome la audiencia de formalización del ex subsecretario de interior Manuel Monsalve por los delitos de violación y abuso sexual, el panorama parece ser complejo para la ex autoridad. En la carpeta investigativa, constan una serie de declaraciones que darían cuenta no sólo del estado de vulnerabilidad en la que se encontraba la víctima y que respaldarían su declaración, sino también, una serie de imágenes que complicarían a la ex autoridad y su versión de los hechos.