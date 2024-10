Caso Monsalve: ¿Qué pasó con el tercer celular encontrado en las incautaciones del Ministerio Público? - Chilevisión

Esta jornada se reveló que el pasado viernes la PDI encontró un tercer dispositivo que estaba en poder del ex subsecretario y que la Fiscalía Centro Norte no tenía en sus radares.

Como parte de las indagaciones que encabeza el Ministerio Público, esta jornada la Policía de Investigaciones realizó nuevas incautaciones de objetos personales al ex subsecretario Manuel Monsalve.

Cabe recordar que fue el pasado martes 15 de octubre cuando la otrora autoridad habría entregado su celular de manera voluntaria a funcionarios de inteligencia, para luego recibirlo de vuelta.

Posteriormente, cuando la denuncia por abuso sexual ya había salido a la luz, siete días después Fiscalía ordenó otras pericias, que incluyeron el allanamiento e incautación de dos celulares.

¿Qué pasó con el tercer celular de Monsalve?

Fue en medio de estas diligencias cuando efectivos de la PDI encontraron un hallazgo que no estaba presente en los radares del Ministerio Público, informó La Tercera.

Se trata de un tercer celular que pertenecería a Monsalve y que, como ocurrió con los otros dos aparatos encontrados, también fue decomisado luego de una ampliación de la orden.

En este caso, el objeto tecnológico quedó en custodia del tribunal, pues la defensa del acusado alegó graves vulneraciones en el proceso de incautación.

Por lo mismo, Fiscalía decidió no analizarlo y será el juzgado el que actuará como garante de que el dispositivo, que se llevó la PDI, no será manipulado a menos que cuente con una autorización expresa de la justicia.

Este mismo lunes, abogada de Monsalve aseguró que él "no está citado a declarar" y que tampoco lo hará voluntariamente. "Mientras no tengamos acceso a todos los antecedentes de la investigación, no", afirmó.

Por otra parte, negó una supuesta reunión entre su representado y la familia de la denunciante en la Región del Biobío previo a la denuncia.

"Él está muy bien. Está muy tranquilo, confiado en su inocencia", dijo la defensora al ser consultada sobre el estado de ánimo de la ex autoridad de gobierno.