Abogada de Monsalve negó reunión entre ex subsecretario y familia de denunciante previo a denuncia - Chilevisión

La defensa de Manuel Monsalve se reunió este martes con la Fiscalía, en el marco de la investigación contra el ex subsecretario del Interior tras la querella por presunta violación.

Hasta las dependencias de la Fiscalía Centro Norte llegó María Inés Horvitz, abogada de Monsalve, para reunirse con el fiscal a cargo del caso Xavier Armendáriz.

En un diálogo con la prensa, Horvitz detalló que en esta instancia se sostuvo "solamente una primera aproximación para saber en dónde estamos".

Abogada de Monsalve negó reunión con familia de denunciante

La abogada aseguró que Monsalve "no está citado a declarar" y que tampoco lo hará voluntariamente. "Mientras no tengamos acceso a todos los antecedentes de la investigación, no", afirmó.

Por otra parte, negó una supuesta reunión entre su representado y la familia de la denunciante en la Región del Biobío previo a la denuncia.

"Él está muy bien. Está muy tranquilo, confiado en su inocencia", dijo la defensora al ser consultada sobre el estado de ánimo de la ex autoridad de gobierno.

Cabe mencionar que este martes la Fiscalía Metropolitana Centro Norte fijó una audiencia de cautela de garantías, tras la solicitud de la defensa de Monsalve.