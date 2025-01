Pdte. Boric y fallida compra de la casa de Allende: “Nadie está buscando hacer ningún negocio” - Chilevisión

El mandatario aseguró que "no tengo ninguna duda de la integridad absoluta de la familia Allende".

Este sábado el presidente Gabriel Boric se refirió a la fallida compra, por parte del Gobierno, de la casa del ex pdte. Salvador Allende, la cual corresponde actualmente a la ministra Maya Fernández y su hermano.

Dicho punto de prensa se realizó desde Punta Arenas, donde las autoridades se encuentran como parte del proyecto Estrella Polar III, el cual busca resaltar el compromiso con la investigación científica y la protección del medio ambiente antártico que tiene Chile.

Pdte. Boric niega que se esté realizando un negocio con la casa de Allende

"Nadie está buscando hacer ningún tipo de negocio ni enriquecerse a costa del Estado", declaró con énfasis el Mandatario sobre el untento de compra de la casa en Providencia.



Indicando que confía plenamente en las intensiones de la familia Allende, y su apoyo a la creación de una casa-museo histórico, agregó: "Cuestionamientos de este tipo me parecen que escapan totalmente a la voluntad de resguardar el patrimonio (...) acá las instituciones están funcionando".

Respecto a los motivos de pausar la compraventa, explicó que "al detectarse una incompatibilidad respecto de la estructura de copropiedad de esa vivienda en particular, se decidió detener la compra hasta que ese problema sea eventualmente solucionado. Si eso no está solucionado, no se puede hacer la compra".

"En el proceso de la compra, se llegó a la conclusión de que había ciertos impedimentos respecto de la estructura de la copropiedad de la misma, que impedían que el Estado en este momento la comprara. Estoy convencido que el Estado tiene que resguardar su patrimonio, y sin lugar a duda que las presidencias, tanto del presidente Aylwin como de Allende fueron tremendamente significativas para el país, y es importante que esa memoria se resguarde y enseñe", agregó el Presidente a modo de cierre.