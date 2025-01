Gobierno decide no continuar con compra de residencia de ex pdte. Allende - Chilevisión

El Ministerio de Bienes Nacionales decidió no perseverar en el proceso de adquisición del inmueble del ex mandatario, el que en la actualidad es copropiedad de la ministra de defensa, Maya Fernández.

Este viernes, el Gobierno anunció que no continuará con el proceso de compra de la residencia del ex presidente Salvador Allende, decisión que había sido comunicada hace apenas unos días con el fin de convertir el inmueble en un museo.

El anuncio de la adquisición de la casa del otrora mandatario por unos $933 millones destapó una verdadera polémica en las últimas horas, al darse a conocer que ahora es copropiedad de su nieta y actual ministra de Defensa, Maya Fernández, y su hermano Alejandro.

Durante el transcurso del día, algunos secretarios de Estado se refirieron a la situación, asegurando que el traspaso de propiedad no estaba "finiquitado" y que la determinación pasó por Contraloría General de la República, pero que terminó por revertirse.

Ministerio de Bienes Nacionales anunció que no continuará con el proceso de adquisición de residencia

A través de un comunicado, el Ministerio de Bienes Nacionales anunció que no continuará con el proceso de compra de la residencia del ex presidente Salvador Allende y que sí seguirá adelante en el caso de las propiedades del ex mandatario Patricio Aylwin.

Estas tenían como finalidad "preservar el patrimonio histórico, teniendo en cuenta la importancia de estos dos mandatarios, electos democráticamente, para la historia de nuestro país", al convertirlas en casas museo.

Sin embargo, fue "debido a la actual estructura de copropiedad de la comunidad de herederos del ex presidente Allende, se ha determinado que no es posible concretar la adquisición de la residencia del exmandatario", ubicada en calle Guardia Vieja 392, Providencia.

Finalmente, desde Bienes Nacionales reafirmaron la intención de adquirir la residencia del ex presidente Aylwin, agregando que, como gobierno, seguirán "promoviendo la preservación del patrimonio de nuestro país".

"La vida y obra de los presidentes democráticos son parte del patrimonio de Chile y es rol de Estado conservar y difundir su legado", añadieron.