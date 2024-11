Revelan otros episodios similares que habría protagonizado mujer que agredió a chofer de aplicación - Chilevisión

Fue este lunes cuando la mujer rompió su silencio y, junto con ofrecer disculpas públicas, advirtió estar recibiendo graves amenazas. Ahora, una trabajadora de su edificio asegura que no sería un hecho aislado.

Nuevos antecedentes han surgido en torno a la mujer que protagonizó un video en el que aparece agrediendo física y verbalmente a un conductor de la aplicación InDrive.

En concreto, aquella no habría sido la primera oportunidad en que la joven de 26 años realizó un acto de estas características, según dijeron en el edificio donde reside.

“(Tiene problemas) Con todo el mundo, a un conserje que no le abrió la puerta rápido, le cayó a golpes con un zapato de esos de fútbol, le dio en la cabeza hasta que más no pudo”, señaló una trabajadora del lugar, de acuerdo con Meganoticias.

En esa línea, la conserje afirmó que “un aparato que tienen por ahí se lo lanzó encima. Después de eso, lo amenazó afuera con quebrarlo”, junto con agregar que “en una oportunidad tenía un libro de reclamos, me lo arrancó. Yo no le contesté, porque me habían dicho que era loca, pero no sabía a qué nivel”.

Por último, la funcionaria que prefirió resguardar su identidad señaló que “en el último mes y medio, aproximadamente, ha venido Carabineros como tres o cuatro veces, porque una vez le echó gas pimienta a un Uber”, consignó Radio Bío-Bío.

Mujer que agredió a conductor rompió el silencio

Cabe recordar que este lunes, la mujer rompió el silencio y aseguró estar siendo víctima de amenazas. “Me arrepiento bastante de lo que hice”, expresó en El Mercurio. "Me han amenazado de muerte, me han venido a buscar a mi casa”, declaró.

“Si el caballero me denunció, hay que terminar esto por los canales adecuados y resolverlo en la fiscalía como corresponde. Yo estoy dispuesta a pagar lo que tenga que pagar y quiero pedir disculpas públicas al caballero en persona”, aseveró la mujer.

En la entrevista también contó que estuvo internada en el Sename desde los 13 a los 18 años y que luego vivió en la calle. "Mi vida ha sido superfuerte igual", reflexionó. "A veces ando con rabia, me frustro, y no sé qué me pasa, pero como que me descompongo, ando como a la defensiva".