“No se puede descartar...”: Revelan trágica teoría que explicaría muerte de TENS en Villa Alemana - Chilevisión

Fue la tarde de este jueves cuando se confirmó el hallazgo del cuerpo sin vida de Rosa Lira. Ahora, el Fiscal Jefe de Valparaíso, Elizardo Tapia, ahondó en una teoría que barajan para esclarecer lo ocurrido.

La Fiscalía Regional de Valparaíso confirmó esta tarde el hallazgo de un cuerpo sin vida en Villa Alemana, el cual corresponde a la técnico enfermera (TENS) Rosa Lira Saldías, quien llevaba un mes desaparecida.

Hasta el lugar concurrió el Fiscal Jefe de Valparaíso, Elizardo Tapia, junto a la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones. Además, personal del Servicio Médico Legal se encuentra realizando las pericias correspondientes.

Si bien todavía no se ha identificado la causa de muerte de la mujer de 53 años, desde Fiscalía barajan una serie de hipótesis que buscan esclarecer lo ocurrido.

No afirman ni descartan participación de terceros

En esa línea, el persecutor antes mencionado reveló que se logró detectar una señal de celular muy débil en el sector de la quebrada Escobares.

"La causa de muerte aún no está determinada, no podemos ni afirmar ni descartar participación de terceras personas, porque el cuerpo no está en condiciones de ser examinado visualmente", dijo Tapia a T13.

A lo anterior, añadió: "Requiere de una autopsia más rigurosa que se aplica para el protocolo de femicidio y solo con eso vamos a poder establecer la causa de muerte".

La teoría que manejan desde Fiscalía

Sin embargo, una de las teorías que maneja el fiscal es sobre una posible muerte accidental, pues el mismo día que desapareció llovió con gran intensidad.

Por lo mismo, la técnico enfermera habría intentado el caudal de un río, por lo que el agua pudo haberla arrastrado y provocar su deceso.

"Los antecedentes que tenemos en este momento apuntan a esa posible hipótesis, pero tenemos aún una serie de diligencias que realizar", cerró Tapia.