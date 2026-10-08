Aluvión en Las Condes: Municipalidad llama a evitar transitar por seis sectores de la comuna

A través de sus redes sociales, el municipio solicitó evitar el tránsito por seis sectores de la comuna, debido a los riesgos asociados a la emergencia.

Las intensas lluvias que afectan a la Región Metropolitana durante este jueves han provocado un aluvión en la comuna de Las Condes, generando inundaciones y complicaciones en distintas calles del sector oriente de Santiago.

Ante esta situación, la municipalidad emitió una advertencia a los vecinos y automovilistas.

A través de sus redes sociales, la Municipalidad de Las Condes solicitó evitar el tránsito por seis sectores de la comuna, debido a los riesgos asociados a la emergencia.

Se trata de los siguientes puntos:

San Carlos de Apoquindo

Quebrada Honda

Paul Harris

Cristóbal Colón

Álvaro del Portillo

General Blanche

Por favor, evitar dirigirse hacia el sector de San Carlos de Apoquindo.

Necesitamos mantener las vías despejadas para permitir el ingreso y desplazamiento de los vehículos de emergencia y equipos de trabajo. — Las Condes (@Muni_LasCondes) October 8, 2026

La situación se produce luego de que se difundieran impactantes registros de vehículos siendo arrastrados por el agua en San Carlos de Apoquindo.

Según antecedentes entregados por Carabineros, el rebalsamiento de un canal ubicado en calle Francisco Bulnes Correa provocó un gran torrente de agua que desciende por General Blanche hacia el poniente.