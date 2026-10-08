Aluvión en Las Condes: Estas son las 10 comunas que no tendrán clases este viernes

Tras la emergencia que afectó a Las Condes y la declaración de Alerta Roja por parte de Senapred, el Ministerio de Educación confirmó la suspensión de clases en algunas comunas de la Región Metropolitana para este 9 de octubre.

El Ministerio de Educación anunció la suspensión de clases para este viernes 9 de octubre en 10 comunas de la Región Metropolitana, luego del aluvión que afectó a Las Condes y las intensas lluvias registradas durante este jueves.

La medida se da en medio de la emergencia provocada por la activación de la Quebrada Las Ondas, en San Carlos de Apoquindo, que generó importantes inundaciones, arrastre de vehículos y acumulación de barro y rocas en distintas calles del sector oriente de la capital.

Producto de esta situación, el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró Alerta Roja para las comunas cordilleranas y precordilleranas de la Región Metropolitana, ante el riesgo de nuevas remociones en masa.





¿En qué comunas se suspenden las clases este viernes?

De acuerdo con lo anunciado por el Mineduc, las 10 comunas que tendrán suspensión de clases este viernes 9 de octubre por el aluvión son: