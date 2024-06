Alertan desaparición de recordado “Desafinado” de Sábado Gigante: Tiene principios de Alzheimer - Chilevisión

La situación fue alertada por el sobrino de Carlos Rosales, quien aseguró que el último rastro que se tuvo de su tío se remonta al pasado 10 de junio en Padre Hurtado.

Desde el pasado 10 de junio que se mantiene desaparecido Carlos Rosales, recordado como "El Desafinado" del extinto programa Sábado Gigante. Una situación que mantiene preocupada a su familia, sobre todo por los antecedentes de salud que posee este hombre.

Así lo expuso Mario Mancilla, sobrino del desaparecido, quien relató a Publimetro que el último rastro que se tiene de su tío se remonta hace ocho días atrás, en la calle Jesuita de la Villa Ahukanche en la comuna de Padre Hurtado.

Sumado a lo anterior, el familiar de Rosales indicó que éste "tiene principio de Alzheimer y diabetes". Enfermedades que podrían ser claves en el caso y su desenlace.

Finalmente Mancilla indicó que al momento de su desaparición, su tío vestía "pantalón térmico azul marino, una camisa a cuadrille, parca azul y zapatos color damasco", e hizo un llamado a la comunidad a aportar cualquier antecedente que permita dar con su paradero.

Hace unos días, vecinos de Padre Hurtado publicaron que don Carlos Rosales estaba extraviado. Don Carlos es el conocido «cantante más desafinado» que salió en Sábados Gigantes. Tenía alzheimer. pic.twitter.com/yRVz1eaYJa — Isabel 🍂🌱🌧️🍉 (@otonista) June 17, 2024

¿Quién es "El Desafinado" de Sábado Gigante?

Fue hace 48 años atrás cuando Carlos Rosales se hizo conocido gracias a Sábado Gigante y su fallida presentación con la canción ¿Quieres ser mi amante? de Camilo Sesto.

Y es que los nervios le jugaron una mala pasada, impidéndole entonar el éxito de esa época de la forma correcta, ganándose el rechazo del recordado Chacal de la Trompeta.

Sin embargo, en 2019 tuvo la oportunidad de aclarar su performance en entrevista con La Cuarta, instancia donde contó que después de esta audición "todo el mundo me echaba tallas. En la pega me decían cántala de nuevo poh, Rosales".

"El jefe me dijo no importa Carlitos, yo le decía me comieron los nervios, pero preferible que haya sido así, seguí cantando ahí en el trabajo, era el ídolo para el jefe", contó en ese entonces.

De hecho reveló que fue su propio jefe quien lo instó a participar del programa, dado que apreciaba su talento en el canto.

"En la construcción cantaba todo tipo de canciones, pero a él le gustaban las de Camilo Sesto; a mí me gusta también, pero también tenía otros ídolos, como Salvatore Adamo, Leo Dan, Neil Diamond y Elvis Presley. Pero desde que me dijo que cantara esa canción empecé a practicarla. Todos los días la cantaba, pero con los nervios me salió ese gallito", expresó al medio citado.