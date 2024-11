“Pelee solo”: Alcalde Vodanovic responde a críticas de José Antonio Kast tras votar en segunda vuelta - Chilevisión

Tras votar en esta segunda vuelta de las elecciones 2024, el alcalde Tomás Vodanovic reaccionó a las críticas de José Antonio Kast, quien lo tildó de "intervencionista político" por sus declaraciones sobre Claudio Orrego. En este contexto, el edil de Maipú indicó: "Yo no peleo con nadie, menos con José Antonio Kast, así que, que pelee solo nomas. Estamos en un proceso electoral limpio, yo creo que cada persona ya tiene su opinión formada, tienen que acercarse con mucha tranquilidad a las urnas a votar". Respecto a la indirecta de que Servel debería amonestarlo por hacer, supuestamente, campaña electoral, Vodanovic agregó que el líder del Partido Republicano "vaya donde quiera, que le voy a decir, no tengo idea, él puede decir y hacer lo que quiera, yo no le voy a responder, si yo no peleo con nadie, menos con personas que se dedican a eso", cerró, explicando que más tarde acompañará a votar al actual gobernador hasta Peñalolén.