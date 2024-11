José Antonio Kast acusa a alcalde Vodanovic de “intervencionismo político” en declaraciones tras votar - Chilevisión

Este domingo, José Antonio Kast lanzó una dura crítica al alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic, ante supuesto "intervencionismo político" en sus declaraciones a la prensa tras votar en la segunda vuelta de las elecciones 2024. "Hace pocos momentos pude escuchar la intervención del alcalde Vodanovic y no fue una intervención llamando a votar, fue intervencionismo político y eso tenemos que aprender, que no se hace el día de la elección, no se hace campaña, no se habla de las características buenas o malas de los candidatos", indicó el líder del Partido Republicano, agregando que Servel "debería tomar cartas en este asunto". Por otra parte, se refirió a la seguridad de Manuel Monsalve en la cárcel, expresando que "no debería ocurrir lo que vimos en el caso del señor Monsalve, que tuvo ser trasladado porque corría riesgo su vida".