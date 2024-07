Actriz venezolana acusó “xenofobia” tras confusa detención en Providencia: “Quedé ridiculizada” - Chilevisión

Nathalie Vera expuso en redes sociales su testimonio por haber sido víctima de una detención en cercanías del Portal Lyon, en la comuna de Providencia. "La humillación más grande de mi vida", afirmó.

Nathalie Vera, actriz venezolana radicada en Chile, se viralizó en redes sociales tras denunciar un supuesto acto de xenofobia en Providencia, Región Metropolitana.

Según detalló Vera, el hecho habría ocurrido alrededor de las 17:00 horas del pasado miércoles 17 de julio.

El fuerte descargo de actriz venezolana

"Venía caminando por Providencia, por Portal Lyon, cuando de repente un hombre me sujeta por el brazo y me mantiene cerca de él", partió diciendo.

“Me dice ‘quédate quieta y no grites porque puede ser peor o te voy a tirar contra el suelo‘, obviamente entré en pánico”, expresó.

Nathalie aseguró que, ante los tirones del hombre, intentó pedir ayuda a la gente que transitaba por el lugar, ya que pensó que iba a ser víctima de un asalto o secuestro. Pero no fue así.

Los gritos no dieron resultado y el sujeto la volvió a tomar del brazo, amenazándola con “llevarla con sus compañeras”.

“¿Compañeras de qué?”, le habría dicho la actriz sin entender la situación, pues los sujetos no se habían identificado. “Cuando veo que son los policías que vienen uniformados, porque los que me tomaron iban de civil, ahí yo me calmo”, relató.

Posteriormente, el personal de seguridad ciudadana le explicó que la habían detenido porque un grupo de mujeres la habían sindicado como culpable de un robo.

“Si las víctimas te dijeron que fue este grupito de tres personas, que por cierto eran chilenas, y estas te dicen ‘fue la niña venezolana’ por qué tú vas para allá a agarrar a la niña venezolana (…) no entiendo”, contó frustrada.

"La humillación más grande de mi vida"

Este episodio, según relató la actriz, le provocó una crisis de pánico, incluso acusó que quienes la habían detenido la dejaron sola en una farmacia.

“Quedé ahí, vulnerada como una pendeja, ridiculizada en la calle y estas personas se van”, acusó, quien reportó este hecho a funcionarios de Carabineros que estaban en el lugar.

"Sólo quería que las personas que me tomaron (detenida) me pidieran unas disculpas. Me ridiculizaron frente de todos y me hicieron pasar un rato demasiado amargo", indicó la actriz, quien no tenía nada que ver con el presunto robo.

A través de una publicación en Instagram, la joven describió este hecho como "la humillación más grande de mi vida en Santiago de Chile. ¿Abuso de poder, quizás? Un poco de xenofobia, mala suerte y mucha vergüenza".

