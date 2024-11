“Ahí empezó la pesadilla para mí”: A horas de su formalización dan a conocer la declaración contra Manuel Monsalve - Chilevisión

La denunciante manifestó que no estaba consciente cuando llegó al hotel donde se hospedaba Monsalve y que tampoco consintió ningún tipo de relación sexual con el ahora imputado.

Un mes después de que una funcionaria de gobierno denunciara por violación a Manuel Monsalve, el ex subsecretario del Interior fue detenido en su domicilio en Viña del Mar para este viernes ser formalizado en el Centro de Justicia de Santiago.

La tarde noche del 14 de octubre la mujer se hizo presente junto a dos detectives de la Brisex Metropolitana ante el abogado de la Fiscalía Centro Norte especializado en delitos sexuales, Marcelo Borbarán, a quien le detalló lo ocurrido con Monsalve, informó el diario La Tercera.

Dicho medio tuvo acceso a la extensa declaración de la mujer, quien manifestó que no estaba consciente cuando llegó al hotel donde se hospedaba Monsalve y que tampoco consintió ningún tipo de relación sexual con el ahora imputado.

La denunciante ingresó en junio de 2023 a trabajar al gobierno, pero en enero de este año su rol cambió y se integró como asesora en el gabinete del ya ex Subsecretario. No obstante, afirmó que a partir de agosto comenzó el acercamiento de Monsalve hacia ella.

Hasta ahí, las conversaciones eran por WhatsApp, pero luego Monsalve le pidió instalar Signal, otra aplicación de mensajería. Fue por medio de esa plataforma que el 1 de septiembre acuerdan almorzar y para eso él le envía un Uber a su domicilio que la trasladó hasta el Costanera Center.

"En un momento comenzó a oscurecer y él acarició mi cara, en las mejillas y me besó, a lo cual me paralicé en ese momento, no me corrí ni opuse resistencia a eso, porque estaba paralizada, era como una situación irreal para mí", manifestó la denunciante.

Fatídico encuentro en restaurante: "Ahí empezó la pesadilla para mí"

"Ese domingo (21 de septiembre) él envió un Uber a mi domicilio, en el cual él iba dentro, vestido todo de negro, con gafas y un gorro. Esto aproximadamente a las 18.00 horas. Y ahí empezó la pesadilla para mí. Desde ese día siento que me fui, que no he vuelto a vivir, y nadie me ha dicho nada ni me ha ayudado en nada", afirmó la mujer.

Tras beber pisco sour en el local de Santiago Centro, la denunciante señaló: "No recuerdo cómo salí del lugar. No recuerdo cómo llegué a su hotel, porque desperté en su hotel. No recuerdo absolutamente nada. Nunca en mi vida me había pasado algo así. El primer recuerdo que tengo en la mañana es que todavía estaba oscuro y no sabía la hora. Yo me sentía mareada y con mucho dolor de cabeza".

"Estaba aún medio inconsciente y recordé en ese momento que había una reunión, que me tenía que levantar temprano, y escuché que él dijo que no, que se suspendió. Posterior a eso, desperté consciente, no sé bien la hora. Mi celular estaba apagado porque no tenía batería, y me di cuenta que estaba sin ropa. Estaba solo con un chaleco que era sin mangas. Miré el lugar y nunca había visto ese lugar, no sabía reconocerlo. Nunca en mi vida lo había visto", agregó.

Ya una vez despierta, le preguntó a Monsalve por un mordisco que tenía en el brazo, quien le dijo que ella misma se lo había hecho. Al insistirle que no recordaba nada, Monsalve también le habría asegurado que incluso intentó bajarse del taxi que los trasladó desde el restaurante hasta el hotel.

"Me dijo que yo intenté bajarme y arrancarme del vehículo y que en ese intento de arranque, entre los dos me tomaron de la casaca y me subieron al auto, porque yo me había intentado arrancar", mencionó.

Los días posteriores

La denunciante señala -de acuerdo al citado medio- que al día siguiente al encuentro con Monsalve, cuando vuelve a trabajar, Gabriel de la Fuente, ex jefe de gabinete del imputado, la contactó para informarle el detalle de sus nuevas funciones en el gabinete y también su aumento de sueldo.

La mujer asegura que al rato Monsalve la citó y le comentó que en sus nuevas funciones el objetivo es que ella se hospede en su mismo hotel, que debía tomar desayuno, almorzar y cenar con él, por la nueva función que estaba ejerciendo, y que tenía que estar siempre al lado de él, y asistir a cada una de las reuniones que él sostenía con las diversas autoridades y organismos de interés.

Tras esto, y las dudas y preocupaciones por no recordar nada de lo sucedido, comienza a contarle los hechos a sus cercanos, quienes la orientan a ir al médico.

Es por ello que el sábado 28 de septiembre decidió ir a Integramédica para atenderse, pues enfrentaba consecuencias físicas de lo ocurrido. Ahí la profesional que la atendió le recomendó denunciar. Ese mismo día se contactó con un psicólogo, quien también la instó a estampar una denuncia, publicó La Tercera.

La víctima señaló que con los días volvió a hablar con Monsalve, quien le mostró su preocupación por los hechos, porque según él tampoco recordaba nada y tenía miedo por su carrera política.

Luego tuvo otro encuentro con el Subsecretario. "Le comenté también que por qué no me fue a dejar a mi casa, por qué no llamó a alguien, por qué no arrendó otra habitación para mí, y que yo no consentí. Que si hubiese estado consciente, yo jamás habría consentido a tener una relación sexual con él, a lo que él agachó la cabeza".

Finalmente, la mujer señaló que también le dijo a Monsalve que pensaba que había sido drogada para luego el día 8 de octubre acudir a un psiquiatra y desde esa fecha se encuentra con licencia médica.