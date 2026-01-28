 Video | Captan momento exacto de agresión a congresista en EEUU: Sujeto le roció líquido desconocido - Chilevisión
Minuto a minuto
Emergencia en el Metro de Santiago: Reportan cierre de tres estaciones de Línea 2 Pdte. Boric visita zonas afectadas por incendios y hace recomendaciones para evitar propagar el fuego Sismo sacude la zona centro del país: Revisa su magnitud y epicentro Confirman hallazgo y recuperación de la sexta y última víctima fatal luego del naufragio de embarcación en Cochamó Concejo de Providencia aprueba regreso de monumento al general Baquedano a Plaza Italia
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
28/01/2026 16:33

Video | Captan momento exacto de agresión a congresista en EEUU: Sujeto le roció líquido desconocido

Este lunes se registró un nuevo episodio de violencia en Minneápolis, Minnesota, Estados Unidos, luego de que la congresista demócrata que representa la zona, Ilhan Omar, fuera atacada por un sujeto en medio de una charla en una asamblea pública. El agresor, identificado como Anthony James Kazmierczak, salió de entre el público y, utilizando una jeringa, roció líquido desconocido sobre la parlamentaria. El individuo fue reducido por personal de seguridad y fue expulsado del edificio. Ahora, enfrenta una acusación de agresión en tercer grado.

Lo más visto

VIDEO | Revelan momento exacto de colisión de bus en Maipú que dejó 12 pasajeros heridos

El registro será clave para esclarecer lo ocurrido, pues muestra un presunto viraje mal ejecutado. Los pasajeros heridos fueron trasladados por personal del SAPU hasta el Hospital del Carmen.

28/01/2026

“Te quiero decir una sola cosa”: La feroz reacción de Francisco Kaminski por nueva relación de Camila Andrade

El animador se enteró en vivo de la noticia sin saber que se encontraba al aire, por lo que incluso arremetió contra Adriana Barrientos.

27/01/2026

Lactante de seis meses está grave tras intoxicación por cocaína en Santiago: Su madre fue detenida

Carabineros revisó el inmueble de la mujer por instrucción de la Fiscalía Centro Norte. Aunque no se hallaron sustancias ilícitas, fue detenida por la institución por su presunta responsabilidad en el estado de la menor.

28/01/2026

“Me va a encontrar”: Trini Cerda en picada contra Patricia Maldonado por dichos sobre comunidad trans

La exjugadora de Gran Hermano respondió a las polémicas declaraciones de la panelista de TV. "Esta señora me está cansando", apuntó.

28/01/2026
Publicidad