Video | Captan momento exacto de agresión a congresista en EEUU: Sujeto le roció líquido desconocido - Chilevisión

Este lunes se registró un nuevo episodio de violencia en Minneápolis, Minnesota, Estados Unidos, luego de que la congresista demócrata que representa la zona, Ilhan Omar, fuera atacada por un sujeto en medio de una charla en una asamblea pública. El agresor, identificado como Anthony James Kazmierczak, salió de entre el público y, utilizando una jeringa, roció líquido desconocido sobre la parlamentaria. El individuo fue reducido por personal de seguridad y fue expulsado del edificio. Ahora, enfrenta una acusación de agresión en tercer grado.