¿Qué pasó con Noam Chomsky? Esposa del reconocido filósofo entregó nuevos antecedentes - Chilevisión

La presunta muerte del reconocido lingüista, filósofo y politólogo estadounidense paralizó al mundo en horas de esta tarde. Sin embargo, su propia esposa desmintió la supuesta noticia. Acá todo lo que se sabe.

En horas de esta tarde comenzó a circular en redes sociales un rumor que aseguraba que el lingüista, filósofo y activista estadounidense Noam Chomsky había muerto a la edad de 95 años.

Aunque no está claro el origen de dicha información, lo cierto es que con el correr de las horas se confirmó que el también politólogo estadounidense de origen judío se encontraba con vida en la ciudad de Sao Paulo, Brasil.

En ese mismo lugar, según se conoció esta misma jornada, se encontraba radicado desde hace un año debido a un accidente cerebro vascular (ACV) que deterioró de manera importante su estado de salud.

¿Quién desmintió la muerte de Noam Chomsky?

Fue la propia esposa, la lingüista brasileña Valeria Wasserman quien desmintió la muerte del filósofo mediante una conversación con José Santana, un investigador que trabajó con Chomsky en el Instituto Tecnológico de Massachusetts.

" Noam Chomsky está hospitalizado, no puede hablar y depende de otros para su cuidado, pero contrariamente a las noticias perniciosas, Noam Chomsky no está muerto", comentó este último en X.

Mientras que Wasserman, según se aprecia en el registro de WhatsApp publicado por el colaborador, negó el deceso con un escueto "no, no es verdad, él está bien".

🔴| NOAM CHOMSKY IS ALIVE



It is incredible and paradoxical that an intellectual as brilliant, prolific, and profound as Noam Chomsky, who in his seminal work "Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media" exposed the capacity of the media to distort reality and… pic.twitter.com/nWEr8fg4Pe — Jose M. Santana (@JoseMSantana10) June 18, 2024

¿Quién es Noam Chomsky y por qué es uno de los pensadores vivos más importantes?

Noam Chomsky nació en Filadelfia, el 7 de diciembre de 1928, en el seno de una familia de inmigrantes judíos rusos y ucranianos. Es profesor emérito de lingüística en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) y una de las figuras más destacadas de la lingüística del siglo XX.

En este último campo, saltó a la fama por argumentar que los humanos tienen un "sentido innato de la gramática lingüística" que es anterior a cualquier aprendizaje del lenguaje. Esa es la razón por la que sostiene que somos buenos aprendiendo las lenguas que hablamos desde edades tan tempranas.

Siendo tal vez el filósofo vivo más reconocido del mundo, pues el New York Times lo calificó como "el más importante de los pensadores contemporáneos", Chomsky también lo es por su activismo político que contempla una fuerte crítica al capitalismo contemporáneo y de la política exterior de Estados Unidos.