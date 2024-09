Conmoción en EE.UU.: Tiroteo en escuela de Georgia deja al menos 4 muertos y varios heridos - Chilevisión

Al menos cuatro personas murieron tras un tiroteo en una escuela de Georgia, Estados Unidos.

El hecho ocurrió en la escuela secundaria Apalachee, en donde un hombre ingresó armado y disparó a los presentes.

De acuerdo a lo informado por la agencia Goergia Bureau of Investigation (GBI) en su cuenta de X, un sospechoso está detenido por el ataque.

Además, en otra actualización se confirmaron cuatro personas fallecidos y otras nueve heridas, quienes fueron trasladadas hasta un recinto asistencial.

Noticia en desarrollo...

Update: Four dead. An additional nine taken to various hospitals with injuries. Suspect in custody and alive. Reports that the suspect has been ‘neutralized’ are inaccurate. https://t.co/qenBmWBcj2