Debate presidencial de Estados Unidos estuvo marcado por la confianza de Trump y los titubeos de Biden - Chilevisión

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y su antecesor, Donald Trump, se midieron este jueves en un debate de cara a las próximas elecciones presidenciales, donde el republicano se mostró más agresivo y en el que a Biden le costó por momentos hilar mensajes y apareció dubitativo y con problemas de voz.

La jornada estuvo marcada por los titubeos del actual mandatario, quien presentaba gripe, y fue víctima de las expresiones de burla por parte de Trump cuando su rival divagó y dejó en más de una ocasión frases sin acabar.

Biden admitió durante el cara a cara que todavía quedan "cosas por hacer" y defendió su gestión tanto económica como migratoria en comparación con la de su antecesor: "La pandemia fue tan mal manejada que mucha gente murió... La economía colapsó. No había empleos. La tasa de desempleo aumentó al 15%, fue terrible. Lo que tuvimos que hacer fue intentar recomponer las cosas nuevamente".



Biden, de 81 años, debía no solo defender su gestión de estos casi cuatro últimos años, sino también evitar dar razones a quienes iban a mirar con lupa cualquier señal de su avanzada edad. "No tiene capacidad para ser presidente. No deberíamos tener un debate. No hay nada que debatir", criticó Trump, de 78.

La inmigración fue tema importante en el debate

La inmigración ofreció el escenario más fructífero para los reproches mutuos. Trump acusó a Biden de haber convertido el país en un "nido de ratas" al no poner freno a la entrada de "criminales" y provocar que los inmigrantes estén matando a los estadounidenses.

Para Biden, votar por Trump es votar contra la democracia. Para el republicano, en cambio, que Biden siga en el poder acabaría con Estados Unidos: "Si gana, nuestro país no tiene ninguna posibilidad. Probablemente no nos quede ningún país. Así de malo es. Es el peor de la historia. Si me dan otros cuatro años, yo seré el mejor".



Biden y Trump se habían enfrentado por última vez en septiembre y octubre de 2020, en el marco de la campaña de las presidenciales que llevaron al demócrata al poder en 2021.