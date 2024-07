El importante descubrimiento de científicos chilenos sobre el Clavel del Aire en desierto de Atacama - Chilevisión

Un equipo de científicos encabezado por chilenos, reveló sorprendentes patrones de adaptación de plantas en ambientes de extrema sequedad.

Un equipo de científicos de Chile, Alemania y Bélgica ha centrado su investigación en la Tillandsia Landbeckii, conocida como Clavel del Aire, una planta adaptada a condiciones extremas de sequedad que prospera en el norte del país, específicamente en el desierto de Atacama.

Según Belén Hidalgo-Ogalde, estudiante del Magíster en ciencias mención en Física de la Universidad de Chile y autora principal del estudio publicado en Scientific Reports, “la orientación que descubrimos responde a que las plantas obtienen agua y nutrientes de la neblina".

Además señalaron: "Observamos dos direcciones que coexisten, hileras perpendiculares e hileras oblicuas, siendo este un descubrimiento crítico que no habíamos visto previamente, lo que indica que las plantas están respondiendo a diferentes niveles de estrés hídrico”.

Las Implicaciones para la agricultura y la ecología

Utilizando modelos matemáticos y observaciones satelitales, los investigadores han identificado que la orientación oblicua de los patrones del Clavel del Aire indica estrés hídrico, una respuesta al cambio climático que puede aplicarse en prácticas agrícolas para optimizar el uso de recursos.

Marcel Clerc, académico del Departamento de Física de la Universidad de Chile, añade: “El estudio también tiene implicaciones prácticas para la agricultura en climas adversos, sugiriendo que los cultivos deben plantarse en la dirección de la neblina para maximizar los recursos”. En este caso, clave es la camanchaca.

Modelos innovadores para el futuro estudio de ecosistemas áridos

El estudio, que se enfoca en los patrones de autoorganización de las plantas en respuesta a la escasez de recursos, podría servir como base para futuras investigaciones en otras regiones áridas del mundo, como México, Arabia Saudita, Somalia y Nigeria.

Publicado bajo el título "Nonreciprocal feedback induces migrating oblique and horizontal banded vegetation patterns in hyperarid landscapes (La retroalimentación no recíproca induce patrones de vegetación en bandas oblicuas y horizontales migratorias en paisajes hiperáridos)" en Scientific Reports, este trabajo colaborativo destaca la importancia de comprender cómo las plantas se adaptan y responden a entornos cambiantes.

El equipo de investigación incluye a Belén Hidalgo-Ogalde y Marcel Clerc de la Universidad de Chile, David Pinto-Ramos del Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf en Alemania, y Mustapha Tlidi de la Université Libre de Bruxelles en Bélgica.