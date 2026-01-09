Detienen a adolescente de 16 años acusado de rociar bencina a profesor del INBA - Chilevisión

Un adolescente de 16 años fue detenido acusado de rociar con bencina a un profesor del Instituto Nacional Barros Arana (INBA) en agosto pasado. Por ese entonces, el joven —quien era estudiante del recinto— habría lanzado líquido acelerante al docente y, junto a otras tres personas, lo habría amenazado con un encendedor, lo que según Fiscalía configura un homicidio frustrado. Junto con lo anterior, el ente persecutor lo sindica de lanzar 9 bombas molotov y realizar desórdenes. Quedó en internación provisoria y se fijó un plazo de 90 días para la investigación.