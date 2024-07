Turba de delincuentes armados irrumpió en casa de Maipú: “Apuntaron a mi hijo de 5 años” - Chilevisión

Una familia fue víctima de un agresivo robo por parte de una turba que ingresó a su casa en Maipú, en las cercanías del Metro El Sol, durante la tarde del pasado martes.

El suceso ocurrió a eso de las 20 horas, cuando las víctimas se encontraban viendo tele. En ese momento fueron interrumpidos por fuertes ruidos en la puerta de acceso a la vivienda.

Tras ello, hicieron sonar una alarma comunitaria; sin embargo, los delincuentes ingresaron finalmente por un acceso en la cocina, premunidos con armas de fuego y amenazando a los habitantes del hogar.

La turba estaba compuesta por al menos cinco individuos, quienes incluso encañonaron a un niño de 5 años durante el atraco.

"Me pateaban la cabeza y me trataban de quebrar la pierna"

El impactante delito fue relatado por el dueño de casa, quien conmovido por la situación, entregó detalles del modus operandi.

"Sentimos que pateaban la puerta principal de la entrada y no pudieron abrirla porque la teníamos con llave. Ingresaron por el costado, hicieron tira un portón precario que teníamos nosotros y abrieron la puerta de la cocina y entró la manada", comenzó contando.

"Eran de 5 a 6 sujetos, 4 de ellos tenían arma", añadió, asegurando que "lo primero que hicieron fue tirarme al suelo, me colocaron las manos atrás. Me pateaban la cabeza, me trataban de quebrar la pierna y me pararon, me dijeron miles de garabatos y que le entregara todo lo de valor, la plata".

"Mientras estaban todos maniatados en el baño... mi señora, mis hijos, incluido un niño de 5 años. Apuntó a mi hijo de 5 años en la cabeza, y ahí ya se me vino el mundo encima", complementó.

"Se llevaron todo. Televisores, computadores, impresoras, joyas, dinero en efectivo", cerró.