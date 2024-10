“Se fue al sur”: Revelan audios que pareja de Rosa Mejías envió mientras ella estaba desaparecida - Chilevisión

"Dile a tu amigo que dejen de mandar fotos porque ya apareció", habría dicho el hombre mientras aún no había información sobre el paradero de la mujer. Ahora es "persona de interés" para la investigación.

Fue este lunes cuando la consejera regional de Tarapacá, Claudia Hernández, informó a través de redes sociales el hallazgo con vida de Roja Mejías Figueroa, quien estuvo ocho días desaparecida en Alto Hospicio.

La última vez que fue vista fue el pasado 22 de septiembre, cuando la mujer salió de su trabajo para ir a comprar en el sector de Monte Sol de esa comuna.

Afortunadamente, personal de Bomberos logró rescatarla en un pique minero ubicado en el sector de el Paso La Mula, donde una persona advirtió su presencia al escuchar gritos cuando pasaba por el sector.

Con el correr de las horas han aparecido nuevos antecedentes en torno al caso. La fiscal jefe Jocelyn Pacheco Salcedo señaló al respecto que "el día sábado fuimos al sitio de suceso, que fue el lugar donde fue vista última vez la víctima".

"Esto corresponde a un lugar de trabajo, un sitio bastante alejado, un sitio eriazo, en donde ella ejercía labores de guardia de seguridad en compañía de su pareja", agregó, junto con subrayar que el día de la desaparición "sale a comprar y no vuelve, se le pierde el rastro".

Los mensajes que envió pareja de Rosa Mejías

En relación a este último puntos, 24 Horas reveló que la pareja de Rosa envió un audio a un conocido en el cual dijo que ella se encontraba en el sur, ignorando por completo que estaba siendo buscada.

"Se fue al sur, pero no quiero andar publicando ninguna hueá. Lo que sí quiero, que le digas a tu amigo que dejen de mandar fotos porque ya apareció. Ya voy a publicar que apareció", habría dicho el sujeto.

Y no solo eso, pues también escribió: "La loca se fue al sur donde los papá (...) No se quiso meter en hueás y los delató el mismo marido de la hermana diciendo, que anda en páginas de citas y la h... era... Las hueás como son, ninguna p... abandona así a su hijo, a mí me da rabia".

Hombre es ahora "sujeto de interés" para la investigación

Por lo mismo, el hombre es ahora "sujeto de interés" para la investigación. Aunque no dio nombres, la consejera regional mencionó en su publicación original que el caso se trataría de un intento de femicidio.

"Espero que los miserables que realizaron este intento de femicidio, el cual condeno absolutamente, se sequen en la cárcel, en la peor celda que les puedan dar", escribió en la plataforma.

Por el momento no existe una versión oficial respecto de cómo ocurrieron los hechos, sin embargo, la autoridad concluyó: "Necesitamos castigos ejemplares para estas bestias que tienen el descaro de adueñarse del derecho de vivir de las personas".