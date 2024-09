“Te voy a sacar la m...”: Conductora sufrió violento episodio mientras esperaba en semáforo de Antofagasta - Chilevisión

La mujer aseguró que un hombre en aparente situación de calle se detuvo frente a su vehículo e intentó abrir sus puertas por razones que ella desconoce. Afortunadamente, salió ilesa del incidente.

Una conductora de Antofagasta denuncia haber sido víctima de un violento episodio mientras esperaba en luz roja en el sector centro de la ciudad.

Según relató la mujer a TimeLine, el hecho ocurrió específicamente en calle Rendic con Matta, cuando un sujeto en aparente situación de calle golpeó su vehículo e intentó abrir sus puertas.

“Como que se acercó al auto y empezó a pegarle el parabrisas y le pegaba así como súper choro y yo me asusté y empecé así como ‘oye, no; oye, no’", relató.

A lo anterior, añadió: "En el vidrio, de hecho, están marcadas las manos, todos los dedos marcados. Se me puso ahí en el vidrio y empezó a pegarle al vidrio y todo y me hacía así como que me bajara y todo".

Luego, la afectada señaló que afortunadamente tenía las puertas bloqueadas. “Él empezó a forzar la manilla de la puerta. Y me decía bájate, bájate, te voy a sacar la mierda (…) Gracias a Dios seguí mi instinto y no me bajé del auto”, contó.

De acuerdo con el medio antes citado, varias personas se comunicaron con la víctima para asegurar que han pasado por situaciones similiares en esa misma esquina.

Revisa el registro a continuación: