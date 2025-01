Tragedia en Peñaflor: Testigo reveló nuevos antecedentes tras muerte de niño baleado - Chilevisión

En conversación con Contigo en la Mañana, un vecino del sector en que ocurrió la fatal balacera en la población Las Praderas 1, en la comuna de Peñaflor.

Nuevos antecedentes se han dado a conocer tras la brutal balacera en una cancha de fútbol en Peñaflor, la que terminó con la muerte de un niño de sólo 11 años.

La tragedia ocurrió durante la noche del lunes en la población Las Praderas 1, en momentos en que se disputaba un partido de futbolito. En ese contexto se habría originado una riña entre dos integrantes, quienes sacaron armas de fuego y dispararon.

La víctima estaba sentada en las gradas y recibió tres disparos. Lo derivaron al Cesfam de la comuna, pero ya era demasiado tarde. En tanto, un adulto de 33 años está en estado grave tras ser baleado siete veces.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, aseguró durante esta mañana que la PDI "ya identificó a uno de los sospechosos y está detrás de un segundo para que sean detenidos y castigados con todo el peso de la ley".

Testigo revela nuevas hipótesis de balacera en Peñaflor

En entrevista con el matinal Contigo en la Mañana de Chilevisión, un vecino del sector entregó detalles de la fatal balacera que terminó con la vida del menor de 11 años.

"Estuvimos hasta las 2 de la mañana entre balas para allá y balas para acá. Va a ser una semana completa de escuchar balas, gritos", indicó el hombre, quien pidió resguardar su identidad por temor a represalias.

En ese sentido, afirmó que "toda la gente sabe" quiénes fueron los autores de los disparos, pero "nadie se atreve a hablar". Además, sostuvo que "aquí no hay ley, no tenemos comisaría en Malloco, no tenemos un cuartel de investigaciones cerca ni una posta".

Otro vecino y testigo del hecho reveló una nueva hipótesis sobre la balacera. "Unos muchachos de Maipú llegaron a jugar y uno de ellos le pegó una patada a otro. Otro lo defendió y ahí quedó la escoba", relató.

Según indicó el hombre, en cosa de segundos comenzó la balacera que provocó la muerte del menor de 11 años. Posteriormente, los autores de los disparos habrían huido en un vehículo. Un segundo hombre recibió 7 disparos pero sobrevivió.