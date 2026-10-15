Lluvias regresan a Santiago: Revisa qué días lloverá y cuántos milímetros caerán

Andrés Moncada adelantó que a partir de la próxima semana se presentará un nuevo evento de similares características al que dejó inundaciones hace pocos días en la capital.

Un nuevo sistema meteorológico traerá lluvias a la región Metropolitana luego del episodio que este lunes y martes afectó a la capital, provocando inundaciones y anegamientos.

Así lo adelantó el meteorólogo de Chilevisión, Andrés Moncada, quien adelantó que la lluvia llegará a partir de la próxima semana .

Esto sería con condiciones similares a los últimos eventos, con precipitaciones intensas en corto periodo de tiempo, tormentas eléctricas y posibilidad de granizos.





¿Cuándo regresa la lluvia a Santiago?

Según el pronóstico del meteorólogo, las precipitaciones regresarán a la región Metropolitana este domingo 18 de octubre y podrían extenderse hasta el miércoles 21.

De acuerdo a lo que explicó, desde el domingo comenzará a aproximarse una nueva baja segregada, fenómeno que favorecerá la inestabilidad atmosférica y el retorno de las lluvias.

“Domingo, lunes, martes y también el miércoles volvería a precipitar. No tan solo en la región metropolitana, sino que básicamente desde la región de Atacama hasta la región de la Araucanía”, anunció.

En cuanto a los montos de agua que se esperan, Andrés Moncada explicó que “el domingo es poquitito, son cerca de dos milímetros. El día lunes en torno a los 5 y a partir del día martes y también el día miércoles podrían caer más o menos 10 milímetros diarios en el centro”.