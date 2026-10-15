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Lluvias regresan a Santiago: Revisa qué días lloverá y cuántos milímetros caerán

Andrés Moncada adelantó que a partir de la próxima semana se presentará un nuevo evento de similares características al que dejó inundaciones hace pocos días en la capital.

Fernanda Valdenegro
Por Fernanda Valdenegro

Periodista Digital

Un nuevo sistema meteorológico traerá lluvias a la región Metropolitana luego del episodio que este lunes y martes afectó a la capital, provocando inundaciones y anegamientos.

Así lo adelantó el meteorólogo de Chilevisión, Andrés Moncada, quien adelantó que la lluvia llegará a partir de la próxima semana.

Esto sería con condiciones similares a los últimos eventos, con precipitaciones intensas en corto periodo de tiempo, tormentas eléctricas y posibilidad de granizos.

¿Cuándo regresa la lluvia a Santiago?

Según el pronóstico del meteorólogo, las precipitaciones regresarán a la región Metropolitana este domingo 18 de octubre y podrían extenderse hasta el miércoles 21.

De acuerdo a lo que explicó, desde el domingo comenzará a aproximarse una nueva baja segregada, fenómeno que favorecerá la inestabilidad atmosférica y el retorno de las lluvias.

Domingo, lunes, martes y también el miércoles volvería a precipitar. No tan solo en la región metropolitana, sino que básicamente desde la región de Atacama hasta la región de la Araucanía”, anunció.

En cuanto a los montos de agua que se esperan, Andrés Moncada explicó que “el domingo es poquitito, son cerca de dos milímetros. El día lunes en torno a los 5 y a partir del día martes y también el día miércoles podrían caer más o menos 10 milímetros diarios en el centro”.

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