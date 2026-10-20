La meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, identificó los sectores con mayor riesgo de activación de quebradas y eventuales remociones en masa en la Región Metropolitana durante este martes.

La meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, identificó las quebradas que requieren especial atención ante las intensas precipitaciones pronosticadas para este martes 20 de octubre en la Región Metropolitana.

Durante su participación en Contigo en la Mañana, la especialista presentó un mapa elaborado junto al equipo de CHV Tiempo, donde se identifican los sectores con mayor riesgo de activación de quebradas y eventuales remociones en masa durante las lluvias que deberían aumentar de intensidad cerca de las 15:00 horas.

En ese sentido, Göhler hizo un llamado a la precaución: “Por supuesto que el deseo es que esto no ocurra, pero aquellas personas que viven cerca de estas quebradas, más que nada es para que estén atentas “.

La meteoróloga precisó que las zonas de mayor preocupación se extienden desde la región de Coquimbo hasta el Maule, especialmente en sectores precordilleranos.





¿Cuáles son las quebradas en alerta por las lluvias?

De acuerdo con la información presentada por CHV Tiempo, estas son las quebradas que requieren especial atención durante el sistema frontal:

Región de Coquimbo

Quebrada de Andacollo (Andacollo).

Quebrada de Marquesa (La Serena).

Quebrada de Paihuano (Paihuano).

Región de Valparaíso

Quebrada de Putaendo (Putaendo).

Quebrada de Piguchén (San Felipe).

Quebrada de Los Maquis (Los Andes).

Región Metropolitana

Quebrada de San Ramón (La Reina y Las Condes).

Quebrada de Macul (Peñalolén y La Florida).

Quebrada de Lo Cañas (La Florida).

Quebrada Honda (Las Condes).

Quebrada Apoquindo (Las Condes).

Quebrada Ñilhue (Lo Barnechea).

Quebrada Hualldolén (Lo Barnechea).

San Alfonso (Cajón del Maipo).

Región de O’Higgins

Quebrada de Coya (Machalí).

Quebrada de Chacayes (Codegua).

Quebrada de Los Maitenes (San Fernando).

Región del Maule