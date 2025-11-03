Miss Mundo Chile 2025: Revive el grito de Franccesca Cobelli candidata representante de Providencia - Chilevisión

¿Quién es Carla Gutiérrez? Mira acá la presentación de la candidata de Maipú a Miss Mundo Chile 2025

La representante de Maipú al Miss Mundo Chile tiene 22 años y cursa tercer año de psicología, sin embargo, se desempeña como profesora de maquillaje en una academia de modelaje. Uno de sus sueños es conocer más a Cecilia Bolocco.