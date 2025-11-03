Belén Escobar en Miss Mundo Chile 2025: Revive el saludo que realizó la candidata de San Javier - Chilevisión

¡Desde Temuco para el mundo! Así fue el grito de la candidata en Miss Mundo Chile 2025
Catalina Barros Celis tiene 25 años y es Licenciada en Administración Turística Sustentable y representa a Temuco. Es amante de los deportes y los animales.
Bárbara Villar, actual estudiante de Ingeniería Comercial, admite que dejó su vida en pausa para representar a Talca en el Miss Mundo Chile 2025. Su gran pasión y forma de terapia es cocinar, desde pasteles hasta una tradicional cazuela.
Fernanda Mahla representa a la comuna de Santiago en el Miss Mundo 2025. La joven se dedica a la medicina y en paralelo al modelaje. Dice tener un talento muy extraño que le permite sorprender con sus movimientos.
Representando a San Javier, María Belén Escobar tiene 26 años y ha hecho de la música su forma de vida. DJ y cosmetóloga, busca inspirar con su arte, romper estigmas y generar un impacto positivo desde la empatía y la autenticidad.
Franccesca Cobelli de 20 años, se desempeña como estudiante de ingeniería comercial. Destaca su gran talento para cocinar todo tipo de preparaciones italianas, esto gracias a la tradición familiar que posee.
Alfonsina Sobarzo-Legido y es de la comuna de Peñalolén. Tiene 18 años y está cursando su último año de enseñanza media. Antes de participar en el Miss Mundo Chile 2025 jugó fútbol en Universidad Católica, club del que es fanática.
La representante de Maipú al Miss Mundo Chile tiene 22 años y cursa tercer año de psicología, sin embargo, se desempeña como profesora de maquillaje en una academia de modelaje. Uno de sus sueños es conocer más a Cecilia Bolocco.