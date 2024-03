¿Quiénes son The Alive?: Conoce todos los detalles de su show en Lollapalooza 2024 - Chilevisión

Oriundos de California, The Alive es una banda de rock que se fundó en 2018 con sonidos clásicos del género musical, delimitando sus influencias en grupos icónicos como Nirvana, Sabbath, Rush e Idles. Este año están invitados a Lollapalooza Chile 2024.

En estos seis años de carrera han logrado un reconocimiento importante dentro de los adeptos a este género musical, donde destacan sus éxitos como "The Man", "The Time", "Come and Get It" y "Mud", creando para ellos un futuro prometedor dentro de la música.

¿Cuándo y en qué horario se presentará The Alive en Lollapalooza Chile 2024?

La banda estará presente en el Lotus Stage el próximo sábado 16 de marzo a las 14:45 horas, con un show de 45 minutos, donde además compartirán el escenario con artistas como Tenemos Explosivos, Los Miserables, Andrés Nusser, Francisco Victoria y Red Bull Batalla.