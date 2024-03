¿Quiénes son Nothing But Thieves? Conoce los detalles de su presentación en Lollapalooza Chile 2024 - Chilevisión

Nothing But Thieves es una banda inglesa que se formó en 2012, cuyo género musical pertenece al rock indie y alternativo, logrando certificaciones de platino en 2015 y 2017 por sus discos "Nothing But Thieves" y "Broken Machine", respectivamente.

La agrupación llega al esceanrio de Lollapalooza Chile tras posicionarse rápidamente en las listas musicales del Reino Unido desde su formación, alcanzando el tercer puesto en Itunes, primer lugar en las listas de vinilo y el séptimo lugar en las listas generales, sólo con el estreno de su primer álbum.

¿Cuando y a qué hora se presenta Nothing But Thieves en Lollapalooza Chile?

La banda inglesa cantará a las 18:15 horas del domingo 17 de marzo en el Alternative Stage, donde también se presentarán otros artistas como Ana Tijoux, Gonzalo Yañez, Omar Apollo, entre otros.