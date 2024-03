¿Quiénes son King Gizzard & The Lizard Wizard y cuándo se presentan en Lollapalooza Chile? - Chilevisión

La banda australiana comenzó su carrera en 2010 y en ese periodo han estrenado 25 álbumes de estudio, rompiéndo su record en 2017, cuando lanzaron cinco de ellos al mercado. Todos marcados por una mezcla importante de géneros musicales, donde siempre destaca el rock psicodélico.

La mayor parte de sus trabajos comparten un mismo concepto a pesar del paso de los años, tanto en ritmos como en letras, las cuales están relacionadas en su mayoría con el planeta, su población y los asuntos medioambientales, siendo "If Not Now, Then When?" su canción más reproducida en Youtube con 2.2 millones de vistas.

¿Cuándo y a qué hora se presentará King Gizzard & The Lizard Wizard en Lollapalooza Chile?

La agrupación australiana se presentará este viernes 15 de marzo en el Alternative Stage con un show que comenzará a las 21:00 horas y que tendrá 60 minutos de duración.